Emilia Schüle (27) gibt ganz persönliche Einblicke! Eigentlich hält die Schauspielerin ihr Privatleben so gut es geht aus der Öffentlichkeit heraus – vor allem, wenn es um die Liebe geht. So verkündete sie beispielsweise das Ende ihrer letzten offiziell bekannten Beziehung mit Jannis Niewöhner (28) erst ein Jahr nach der eigentlichen Trennung im Jahr 2015. Jetzt spricht Emilia allerdings ganz offen über ihr Liebesleben – und erinnert sich an ihre vergangenen Beziehungen.

Im Interview mit Bunte erklärte die 27-Jährige, dass sie sich mit ihrem Ex-Freund Jannis weiterhin gut verstehe. Doch das sei für sie alles andere als selbstverständlich: "Da eine Trennung in der Regel aber sehr schmerzhaft ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Freundschaft überlebt, leider gering." Sie habe es meist so erlebt, dass aus einer Freundschaft im fließenden Übergang Liebe werde. Doch andersherum habe dies meist nicht funktioniert. "Wenn die Liebe ging, zerbrach auch die Freundschaft", schildert die "Traumfabrik"-Darstellerin ihre Erfahrungen.

Darüber hinaus verriet Emilia, dass sie sich selbst habe erarbeiten müssen, wie man eine gesunde Beziehung führe. Der Grund: "Die Ehe meiner Eltern ist gescheitert. Sie haben sich getrennt, als ich 16 war", erklärte die Goldene Kamera-Preisträgerin.

ActionPress Jannis Niewöhner und Emilia Schüle im April 2018 in Berlin

Getty Images Emilia Schüle, Schauspielerin

Getty Images Emilia Schüle, Synchronsprecherin

