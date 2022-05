Sie legten einen glamourösen Start hin. Das seit 1946 stattfindende Filmfestival in Cannes erfreut sich jedes Jahr großer Beliebtheit. Dabei stehen neben der Verleihung der Goldenen Palme auch die Auftritte und imposanten Looks der Stars und Sternchen auf dem roten Teppich im Fokus. Bei den mittlerweile 75. Filmfestspielen an der Côte d’Azur legten besonders diese deutschen Promis einen glänzenden Auftritt hin.

Bei der Eröffnungsfeier bestach Veronica Ferres (56) in einem silbernen Satinkleid mit Off-Shoulder-Schnitt und Puffärmeln. Die Robe von Fovari ergänzte sie mit einer silbernen Clutch und schlichtem Schmuck. Dazu fielen der Darstellerin Locken ins Gesicht, während sie den Rest ihrer Haare hochgesteckt trug. Auch Schauspielkollegin Emilia Schüle (29) entschied sich für einen schicken Off-Shoulder-Look. Ihren weißen Jumpsuit mit langer Schleppe komplettierte sie mit High Heels, deren Riemchen mit silbernen Kügelchen dekoriert waren. Dazu passend glitzerten ihre markante silberne Kette und Ohrringe.

Influencerin Caro Daur (27) erschien in einem pinkfarbenen Minikleid mit einer dazu passenden Clutch von Valentino. Sie rundete ihren Look mit auffallenden und farblich nahezu identischen High Heels mit Riemchen und breiten Absätzen ab. Ihre Garderobe unterstrich die Bloggerin, indem sie ihre blonden Haare in einem tiefen Dutt trug. Zu ihrem schlichten Make-up setzte Caro noch Akzente mit dicken goldenen Ohrringen in Kettenoptik.

ActionPress / Sebastian Gabsch / Future Image Veronica Ferres bei den Filmfestspielen in Cannes 2022

ActionPress / Sebastian Gabsch / Future Image Emilia Schüle bei den Filmfestspielen in Cannes 2022

ActionPress / Sebastian Gabsch / Future Image Caro Daur bei den Filmfestspielen in Cannes 2022

ActionPress / Sebastian Gabsch / Future Image Emilia Schüle bei den Filmfestspielen in Cannes 2022

ActionPress / Sipa Press Caro Daur bei den Filmfestspielen in Cannes 2022

ActionPress / Dave Bedrosian / Future Image Veronica Ferres bei den Filmfestspielen in Cannes 2022

