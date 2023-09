Schick oder Schock? Emilia Schüle mit neuer Frise in Venedig

Sie überrascht mit einer neuen Frisur. Emilia Schüle (30) gehört zu den bekanntesten deutschen Schauspielerinnen. In Filmen wie "Freche Mädchen", "High Society" oder "Jugend ohne Gott" glänzte die gebürtige Russin in den Hauptrollen unter anderem an der Seite von Jannis Niewöhner (31) oder Jannik Schümann (31). Bei den Filmfestspielen in Venedig ist die Schauspielerin daher immer ein gern gesehener Gast. Auch dieses Jahr ist Emilia wieder auf dem roten Teppich anzutreffen – und überrascht die Fotografen mit einer neuen Frisur.

Die Schauspielerin, die vorher einen kurzen Bob trug, hat sich nun für eine außergewöhnlichere Frise entschieden: Emilia erschien mit einem Vokuhila und fransigem Pony auf dem roten Teppich. An den Seiten hatte sie ihre Haare sogar komplett abrasiert. Dazu trug Emilia ein schwarzes, schulterfreies Kleid und zwei imposante Silberketten.

Bereits im vergangenen Jahr war die "LenaLove"-Darstellerin zu Gast in Venedig. Damals trug sie ein pastellfarbenes, trägerloses Kleid, das von oben bis unten mit einem dezenten Blumenprint versehen war. Ein besonderer Hingucker an dem eng anliegenden Dress war die Glitzerborte.

Anzeige

Getty Images Emilia Schüle, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Emilia Schüle, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Emilia Schüle bei den Filmfestspielen in Venedig 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de