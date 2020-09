Amor meint es offenbar gut mit Susanne Klehn (39)! Vor einigen Jahren hatte die Moderatorin noch sehr mit ihrer Gesundheit zu kämpfen: Im Alter von 27 Jahren wurde bei der "Brisant"-Reporterin schwarzer Hautkrebs diagnostiziert. Durch die Erkrankung konnte die Blondine mehrere Jahre ihrem Beruf als Journalistin nicht mehr nachgehen. Umso erfreulicher ist nun die neueste Nachricht der gebürtigen Leipzigerin: Susanne ist wieder glücklich verliebt!

"Es ist Zeit, mein Glück zu teilen. Ihr Lieben: Das ist Marco", hat Susanne vor wenigen Stunden stolz via Instagram verkündet und ihrer Community damit den neuen Mann an ihrer Seite vorgestellt. Passend dazu teilte die Moderatorin ein erstes Pärchenfoto: Mit einem strahlenden Lächeln schmiegt sich die blonde Beauty an ihren Liebsten, der sie liebevoll im Arm hält. Der per Aufnahme festgehaltene Moment wirkt sehr innig und verliebt. "Du und ich. Liebe", schwärmt die 39-Jährige in ihrem Bildkommentar und betont ihre Aussage mit einem roten Herz-Emoji.

Allzu viel ist über Susannes neuen Partner Marco noch nicht bekannt – außer dass er Inhaber eines eigenen Gasthauses in Braunsbedra ist. Dort soll sich das Paar auch kennengelernt haben. Schon beim ersten Blick habe es zwischen den beiden gefunkt. "Ich merkte beim ersten Kuss, dass er mein ganzes Leben ändern wird. Es war magisch", erinnerte sich Susanne im Interview mit Bunte zurück.

Instagram / i_am_klehn Susanne Klehn, Moderatorin

Instagram / i_am_klehn Susanne Klehn, TV-Bekanntheit

Instagram / i_am_klehn Susanne Klehn, Reporterin

