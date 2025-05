ARD-Moderatorin Susanne Klehn hat zum zweiten Mal Krebs

Susanne Klehn (43) hat die schockierende Nachricht öffentlich gemacht: Die ARD-Moderatorin ist erneut an Krebs erkrankt. Bereits 2009 erhielt die gebürtige Leipzigerin ihre erste Diagnose, als bei ihr Hautkrebs festgestellt wurde. Damals gelang es ihr, die Krankheit zu besiegen. Nun traf sie der nächste Schicksalsschlag, wie unter anderem Bunte berichtet: Im September letzten Jahres wurde weißer Hautkrebs in ihrem Gesicht entdeckt. Gemeinsam mit der Deutschen Krebshilfe wandte sich Susanne Klehn wieder an die Öffentlichkeit, um über ihre erneute Erkrankung zu sprechen und das Bewusstsein für Vorsorge und regelmäßige Check-ups zu stärken.

Im Gespräch mit der Krebshilfe schilderte Susanne offen, wie sehr sie sowohl psychisch als auch körperlich unter den Krankheitsphasen gelitten hat. Sie berichtete von der ersten, besonders bedrohlichen Phase mit schwarzem Hautkrebs. "Von der bloßen Angst ums Überleben beim schwarzen Hautkrebs möchte ich erst gar nicht sprechen, nur so viel: Sie war enorm, weil ein malignes Melanom relativ früh streut", erklärte Susanne Klehn. Die Moderatorin, bekannt aus dem Star-Magazin "Brisant", will ihre persönliche Erfahrung nutzen, um andere wachzurütteln. Prävention sei laut ihr entscheidend: "Mit klugem UV-Schutz kann man sein Risiko, an Hautkrebs zu erkranken, deutlich reduzieren."

Persönlich hat Susanne immer betont, wie sehr sie die Unterstützung von Freundinnen, Freunden und Kolleginnen in ihrem Kampf gestärkt hat. Ihr Umgang mit der Krankheit war schon bei der ersten Diagnose geprägt von Offenheit und dem Wunsch, anderen Betroffenen Hoffnung zu geben. Als Botschafterin der Deutschen Krebshilfe teilt sie nicht nur medizinische Tipps, sondern auch Einblicke in ihre eigenen Ängste und Erfahrungen: "Und klug ist: Meiden, kleiden, cremen!", erklärt sie zur wichtigsten Vorsorge. Trotz der schwierigen Zeiten versucht die ARD-Moderatorin, ihre Lebensfreude nicht zu verlieren – für viele andere ist sie damit ein echtes Vorbild im Umgang mit Krankheit und öffentlichen Schicksalsschlägen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Susanne Klehn im Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Susanne Klehn, Moderatorin

Anzeige Anzeige

Anzeige