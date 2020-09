So romantisch und intim war ihr großer Tag! Im vergangenen Jahr stellte Profi-Kicker Julian Weigl (25) seiner Freundin Sarah Richmond die Frage aller Fragen. Vor über einer Woche gaben sich die beiden dann endlich das Jawort und könnten seitdem nicht glücklicher sein. Im Netz gab die Spielerfrau nun einige Details zu ihrer Hochzeit mit dem Fußballer preis: Julian und Sarah heirateten in einem ziemlich kleinen Kreis!

In ihrer Instagram-Story stand die 23-Jährige ihren Fans bei einem Q&A Rede und Antwort. Natürlich interessierten sich ihre Follower brennend für ihre Hochzeit. Im Beisein von gerade einmal 15 Gästen schritten die beiden "ganz familiär" vor den Traualtar. Doch war die Moderatorin aufgeregt? "Zu meiner Überraschung gar nicht. Ich habe mich einfach nur so sehr gefreut – wahrscheinlich, weil ich mich so wohlgefühlt habe, nur unter unserer engsten Familie zu sein", beschrieb sie im Netz die Situation – und gab weiter preis, dass sowohl sie als auch er sogar geweint hätten.

Das Paar schipperte am 7. September standesamtlich in den Hafen der Ehe. Eine kirchliche Trauung wird es wohl nicht geben – dafür verriet Sarah aber ein anderes Detail zu einer möglichen zweiten Hochzeit: "Wir hätten gern noch eine freie Trauung mit einer persönlichen Ansprache. Dann mit der ganzen Familie und allen Freunden. Aber erst, wenn es wieder ohne Einschränkungen möglich ist."

Instagram / juweigl Julian Weigl und Sarah Richmond bei ihrer Hochzeit

Instagram / juweigl Julian Weigl und Sarah Richmond

Instagram / juweigl Sarah Richmond und Julian Weigl im Juni 2019

