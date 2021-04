Julian Weigl (25) im Familienglück! Erst im Jahr 2019 hatte der deutsche Fußballprofi, der derzeit für Benfica Lissabon in Portugal die Schuhe schnürt, seiner Freundin Sarah Richmond einen Heiratsantrag gemacht. Auf die Hochzeit ein Jahr später folgte im vergangenen Winter dann die nächste große Ankündigung: Julian und Sarah gaben bekannt, dass sie Eltern werden. Nun ist es endlich so weit, der ehemalige Dortmund-Star ist Papa geworden.

Auf seinem Instagram-Kanal postete der 25-Jährige einen Schnappschuss, auf dem Sarah und er ein winziges Füßchen des Nachwuchses in den Händen halten. "Ich danke dir für das größte Geschenk meines Lebens, Sarah, und bin unheimlich stolz auf dich", schrieb er einschließlich eines knalligen roten Herzchens darunter. Nachdem er zuvor lange ein Geheimnis darum gemacht hatte, verkündete Julian in dem Post auch endlich das Geschlecht des Sprösslings: "Hiermit heiße ich dich auf der Welt willkommen, meine wunderschöne Tochter Bruna Marie." In den Kommentaren freute sich unter anderem Ex-Kollege Marc Bartra (30): "Herzlichen Glückwunsch an die Familie!"

Aufgrund der Geburt seiner Tochter hatte Julian das Trainingslager seines portugiesischen Klubs verlassen. Bild zufolge hatte dies für einigen Wirbel in der dortigen Medienlandschaft gesorgt, da der Profi angeblich keine Erlaubnis für sein vorzeitiges Verschwinden vorweisen konnte. Benfica-Sportdirektor Rui Costa widersprach diesen Anschuldigungen jedoch.

Anzeige

Instagram / juweigl Julian Weigls Tochter

Anzeige

Instagram / juweigl Julian Weigl und Sarah Richmond

Anzeige

Instagram / juweigl Julian Weigl mit seiner Frau Sarah

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de