Julian Weigl (25) genießt seine neue Rolle offenbar in vollen Zügen. Am vergangenen Freitag hatte der Profifußballer, der für Benfica Lissabon in Portugal aufläuft, die Geburt seines ersten Kindes verkündet. Zusammen mit seiner Frau Sarah Richmond begrüßte er die kleine Bruna Marie. An seinem noch jungen Dasein als Vater findet Julian sichtlich Freude: In den sozialen Medien teilte er ein Bild, auf dem er sein Töchterchen im Kinderwagen spazieren fährt.

Der auf Instagram gepostete Schnappschuss zeigt den 25-Jährigen, wie er bei strahlendem Sonnenschein den grauen Kinderwagen Bruna Maries schiebt. Julian trägt einen schwarzen Hoodie, ebenso schwarze kurze Hosen und lässige weiß-graue Sneaker. Das Outfit komplettieren eine coole Sonnenbrille und eine Uhr am linken Handgelenk. "Dieses neue Leben genießen", schrieb der Kicker einschließlich des Hashtags #daddydaughter unter das Foto. "Uff, da melden sich sofort die Hormone", fügte Sarah in den Kommentaren hinzu.

Auch in seiner Story postete Julian einen kurzen Clip des Familienspaziergangs, in dem neben dem Kinderwagen aber nur die Schuhe des Paars zu sehen sind. Unter drei Herzchen markierte er die frischgebackene Mutter. Die hatte tags zuvor noch ein Video veröffentlicht, das unter anderem die letzten Augenblicke im Krankenhaus auffängt.

Julian Weigls Tochter

Julian Weigl mit seiner Frau Sarah

Julian Weigl und Sarah Richmond

