Kann Oliver Pocher (42) mehr aus ihm herausbekommen? Schon seit einigen Wochen machen Gerüchte die Runde, dass DSDS-Star Pietro Lombardi (28) wieder verliebt sein soll. Angeblich handelt es sich bei seiner neuen Flamme um die Influencerin Laura Maria. Öffentlich gemacht haben die beiden ihre Beziehung bisher allerdings nicht – Pietro macht sogar ein ziemliches Geheimnis um sein Liebesleben. Jetzt hat auch sein Kumpel Oli versucht, dem Sänger einige Details zu entlocken – mit Erfolg?

In seiner Sendung "Pocher – gefährlich ehrlich!" wollte der Comedian der Sache am Donnerstagabend auf den Grund gehen und kontaktierte den 28-Jährigen kurzerhand per Videocall. Nach mehreren Versuchen hatte er Pietro tatsächlich am Apparat und wollte wissen, ob dieser denn gerade alleine unterwegs sei. "Ich bin glücklich", lautete der Kommentar des angeblich frisch Verliebten. Für Oli offenbar ein ganz klares Liebesgeständnis. "Mehr will ich auch gar nicht wissen, das ist auch die Hauptsache", meinte er, und auch seine Frau Amira (27) ließ sich daraufhin ein knappes "süß" entlocken.

Und Oli ist nicht der einzige Promi, der dem Love Island-Fan in den vergangenen Tagen auf den Zahn fühlen wollte. Auch Moderatorin Jana Ina Zarrella (43) hatte bereits versucht, Pietro sein Geheimnis zu entlocken. "Ich habe zwei Hände in deiner Story gesehen, was bedeutet das?", fragte sie ihn zu Beginn der Woche in einem Instagram-Livestream.

Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria im Juni 2019

Anzeige

Getty Images Pietro Lombardi, Musiker

Anzeige

Instagram / janainazarrella Jana Ina Zarrella, Moderatorin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de