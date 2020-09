Da war Pietro Lombardi (28) aber ganz schön peinlich berührt! Das Singleleben des einstigen DSDS-Gewinners soll endlich ein Ende haben: Nachdem er bereits in den vergangenen Wochen verraten hatte, eine Frau zu daten, postete er jetzt ein ziemlich eindeutiges Foto: Darauf hält der Vater eines Sohnes die Hand einer Frau. Nicht nur seine Fans warten seitdem sehnlichst auf eine Aufklärung – auch Jana Ina Zarrella (43) ist neugierig und fragte bei ihrem Kumpel ungeniert nach!

"Ich habe zwei Hände in deiner Story gesehen, was bedeutet das? Hat das etwas mit deinen Terminen so um 23 Uhr zutun?", fragte die Moderatorin den 28-Jährigen beim gemeinsamen "Love Island"-Schauen im Instagram-Livestream und ließ nicht locker: "Ich habe die Nägel gesehen, weiblich. Ich will mehr sehen!" Pietro war diese Fragerei sichtlich unangenehm. "Warum bringst du mich immer in so unangenehme Situationen? Ich schwöre, ich werde rot. Warum hast du mich auf meine Story angesprochen? Ich bin so aufgeregt", stammelte der Musiker.

Zu einer kleinen Äußerung ließ Pietro sich dann aber doch hinreißen, während er das Geschehen bei "Love Island" kommentierte. Show-Neuling Melvin Pelzer (26) sei für ihn keine Granate – er kenne jedoch eine Granate und spielte dabei offenbar auf seine neue Flamme an, was auch direkt Jana Ina durchblickt hat: "Hat die Granate eine Hand mit schönen Fingernägeln?" Pies Reaktion: ein verlegenes Grinsen!

Anzeige

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi im September 2020

Anzeige

Instagram / janainazarrella Jana Ina Zarrella, Moderatorin

Anzeige

Getty Images Pietro Lombardi, Musiker

Anzeige

Glaubt ihr, dass Pietro bald über seine neue Liebe sprechen wird? Ganz bestimmt! Eher nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de