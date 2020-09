Ehrliches Liebes-Update von Eli Simic (31)! 2017 suchte die hübsche Illusionistin bei dem schweizer Äquivalent zu Die Bachelorette nach ihrem Mister Right – doch das Liebesglück mit ihrem Gewinner Anthony hielt nicht lange an. Kurze Zeit später kam sie mit einem anderen Mann zusammen, mit dem sie sogar eine Tochter bekam. Doch bereits im Jahr 2018 war auch diese Beziehung wieder vorbei. Jetzt verriet Eli, wie ihr Liebesleben in den letzten zwei Jahren aussah.

Wie die junge Mutter nun gegenüber Schweizer Illustrierte verriet, sah ihr Liebesleben in den letzten 24 Monaten nicht ganz so rosig aus. Eli habe seit der Geburt von Tochter Mia nur zwei Dates gehabt. "Man sucht sich einfach bewusster aus, wen man datet", erklärte sie diesen Umstand. Dazu verriet sie noch ihr Geheimnis, wie sie ihren Alltag als alleinerziehende Mutter und Selbstständige so gut meistert – es sei alles eine reine "Organisationssache".

Elis Bachelorette-Nachfolgerin war übrigens Adela Smajic (27). Die konnte man vor Kurzem in dem deutschen Format Promi Big Brother sehen. Wie Eli ist auch sie nach wie vor Single. In Deutschland wird als Nächstes Melissa (24) die Rosen verteilen, die neue Staffel startet am 14. Oktober.

Instagram / eli_simic Eli Simic, ehemalige Bachelorette aus der Schweiz

Instagram / eli_simic Eli Simic mit ihrer Tochter Mia

Instagram / eli_simic TV-Star Eli Simic

