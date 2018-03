Beauty-Battle zwischen den Bachelorette-Girls: Für Deutschland geht dieses Jahr Jessica Paszka (27) als Rosenlady ins Rennen, für die Schweiz Eli Simic. Doch wen finden die deutschen Promis attraktiver? Nacktschnecke Micaela Schäfer (33) und ihr Liebster Felix Steiner sind sich nicht einig. "Normalerweise würde ich von Haus aus sagen, die Deutsche gefällt mir besser, aber in diesem Fall finde ich, sie hat starke Konkurrenz aus der Schweiz bekommen", verrät Felix im Promiflash-Interview. Micaela selbst findet TV-Luder Jessica viel besser, weil sie in ihren Augen einfach heißer ist: "Ihre Brüste fallen gleich raus. Ich fühle mich so was von zu ihr hingezogen."



