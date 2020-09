Babyalarm bei den Schwestern-Ehefrauen! Die beliebte Reality-Show Alle meine Frauen aus den USA zeigt das Leben von Kody Brown und seinen vier Gattinnen. Mit jeder einzelnen hat das Familienoberhaupt schon mehrmals Nachwuchs bekommen. So hat er zum Beispiel mit Christine Ruth Brown bereits sechs gemeinsame Kinder. Jetzt gibt es für Christine und Kody auch Enkelsegen, denn eine ihrer Töchter ist zum ersten Mal schwanger.

Mykelti Ann Padron (24), die zweitälteste Tochter von Christine und Kody, erwartet zum ersten Mal Nachwuchs. Dies verkündete sie zusammen mit ihrem Ehemann Antonio Padron (25) via Instagram mit einem süßen Schnappschuss. "Wir haben dies geplant, seit wir vor fast vier Jahren geheiratet haben. Wir sind so glücklich, dass es endlich passiert ist. Wir erwarten das Baby im März 2021", schrieb die Modeunternehmerin in der zugehörigen Bildunterschrift. Auf dem Bild kann man auch schon ein kleines Babybäuchlein erkennen.

Der werdende Vater deutete die Nachwuchs-News schon vor sieben Wochen mit einem mysteriösen Post an. "Ein neues Kapitel im Leben beginnt! Ich bin aufgeregt", gab er sich zu dieser Zeit noch geheimnisvoll.

Anzeige

Instagram / mykeltip Mykelti Padron, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / mykeltip Mykelti Padron mit ihrer Mutter Christine Brown

Anzeige

Instagram / tonychessnut Antonio Padron

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de