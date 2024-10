Mykelti Ann Padron möchte keine weiteren Kinder bekommen

Gemeinsam mit ihrem Mann Antonio Padron (29) freute sich Mykelti Ann Padron (28) im November 2022 über die Geburt ihrer Zwillinge. Im April 2021 wurde ihr erstes Kind geboren. Nun hat die Reality-TV-Darstellerin über die gesundheitlichen Einschränkungen während ihrer Schwangerschaften gesprochen. In der aktuellen Folge der Serie "Sister Wives" – in der sie ihre Zwillinge noch unter dem Herzen trug – berichtete die 28-Jährige, dass sie deshalb auch keine weiteren Kinder mehr austragen wolle. "Das ist hoffentlich das letzte Mal, dass ich jemals schwanger sein werde", gestand Mykelti in der Folge, wie People Magazin berichtete.

Außerdem erklärte Mykelti, dass sie ihre Zwillinge auf Anraten ihres Arztes Dr. Bean per Kaiserschnitt zur Welt bringen würde. "Ich habe mich damit abgefunden", erzählte sie und fügte hinzu: "Ich werde darüber hinwegkommen, dass ich sie nicht natürlich gebären kann, aber glücklich bin ich nicht darüber." Dennoch freute sie sich damals sehr auf den Tag, an dem sie ihre Söhne endlich in den Armen halten konnte.

Mykelti ist eines der 18 Kinder von Kody Brown (55). Kody wurde durch die Serie "Sister Wives" bekannt, in der sein Leben mit mehreren Ehefrauen dokumentiert wird. Mykeltis Mutter Christine Brown (52) hat insgesamt sechs Kinder mit Kody. Mykelti selbst betonte, dass sie sich zwar eventuell ebenfalls noch mehr Kinder wünsche, aber diese aufgrund der Schwangerschaftskomplikationen nicht mehr selbst austragen wolle. "Schwanger zu sein ist miserabel. Es ist wirklich schrecklich", beschrieb sie ihr Empfinden laut dem Magazin.

Instagram / tonychessnut Christine Brown mit Mykelti

Instagram / mykeltip Mykelti Ann Padron im November 2021

