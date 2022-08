"Sister Wives"-Mykelti verrät das Geschlecht ihrer Zwillinge

Mykelti Ann Padron (26) freut sich riesig auf ihre Babys! Die Tochter der "Sister Wives"-Stars Kody Brown (53) und Christine Ruth Brown (50), deren Leben Fans in Deutschland unter dem Titel Alle meine Frauen verfolgen können, gab Ende Juni bekannt, Zwillinge zu erwarten. Im April 2021 bekam die TV-Bekanntheit bereits ihr erstes Kind mit dem Namen Avalon Asa. Ob sich das kleine Mädchen auf Brüder oder Schwestern freuen darf, war bisher nicht bekannt. Jetzt lüftete Mykelti endlich das Geheimnis!

Auf Instagram postete Mykelti ein Foto davon, wie sie, ihr Mann Antonio (27) und ihre gemeinsame Tochter Avalon eine Farbkanone im Garten explodieren lassen. Die Farbe Blau bedeutet: Es werden zwei Jungs! "Das Letzte, womit wir gerechnet hätten, ist, dass wir Jungs bekommen!", war Mykelti ganz baff. Namen für ihre Babys habe sich das Paar noch nicht überlegt. "Wir freuen uns aber, dass Avalon zwei Brüder kriegt, die sie rumkommandieren kann", lachte die 26-Jährige.

Die Twins sollen am 1. Dezember zur Welt kommen, verriet Mykelti außerdem, doch sie glaubt, dass sie die Kinder früher bekommt, weil es eine Zwillingsgeburt ist. "Wir glauben, sie kommen noch vor Thanksgiving", meinte die baldige Dreifachmutter. Thanksgiving wird dieses Jahr am 24. November in den USA gefeiert.

Instagram / mykeltip Mykelti Ann Padron und ihr Partner Antonio

Instagram / mykeltip Mykelti Ann Padron mit ihrer Tochter Avalon

Instagram / mykeltip Mykelti Ann Padron, TV-Star

