Nachwuchs-Freuden bei den "Sister Wives"! Eine der vier Schwesterehefrauen des polygamen Familienoberhaupts Kody Brown (52) ist jüngst zum ersten Mal Oma geworden. Dabei handelt es sich um Christine Ruth Brown (49). Ihre und Kodys Tochter Mykelti Ann Padron (24) brachte vor ein paar Tagen ihr erstes Kind – Tochter Avalon Asa – zur Welt. Ganz stolz zeigt die polygame Reality-Darstellerin Christine auf Social Media ihr Enkelkind.

Auf ihrem Instagram-Kanal veröffentlichte Mykelti jetzt ein Foto von ihrer Mutter, die ihre Enkelin Avalon ganz freudestrahlend in die Kamera hält. Dabei strahlt Christine über beide Ohren und zeigt, wie stolz sie auf ihre Familie ist. Der Bildbeitrag hat aber einen besonderen Anlass – Christines Geburtstag. "Alles Liebe zum Geburtstag Mama und Oma – von deiner Tochter und deiner Enkeltochter. Ich liebe dich", schrieb Mykelti zu der Foto-Veröffentlichung. Am 18. April ist die Neu-Großmutter 49 Jahre alt geworden.

Neben der süßen Enkeltochter fällt auf dem Foto aber noch was auf: Die Figur von Christine. Die Blondine scheint in den letzten Wochen ordentlich abgespeckt zu haben. Vergleicht man dieses Bild mit ihrer Erscheinung in der aktuellen Staffel der Serie, die in Deutschland unter dem Titel Alle meine Frauen läuft, hat sich die TV-Mama augenscheinlich fast halbiert.

Anzeige

Instagram / christine_brownsw Christine Ruth Brown und ihre Enkelin Avalon, April 2021

Anzeige

Instagram / christine_brownsw Tony und Mykelti Padron mit Tochter Avalon

Anzeige

Instagram / christine_brownsw Christine Ruth Brown mit ihrer Enkeltochter

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de