"Sister Wives"-Star Mykelti Ann Padron bekommt Zwillinge

Niedliche News von Mykelti Ann Padron (25)! Die Alle meine Frauen-Bekanntheit und ihr Mann Antonio Pedron haben bereits eine kleine Familie gegründet. Im April 2021 kam ihr erstes Kind auf die Welt – eine Tochter, die den süßen Namen Avalon Asa Padron trägt. Den spannenden Alltag mit ihrem Nachwuchs dokumentieren sie im Netz. Und bald gibt es auch noch mehr Baby-Content: Denn Mykelti ist erneut schwanger!

Sie erwartet sogar Zwillinge, wie sie gegenüber dem People-Magazin offenbarte. "Ich freue mich so über die Zwillinge. Nervös bin ich auch, besonders wegen der ersten 18 Monate ihres Lebens, aber es wird ein tolles Abenteuer", erklärte Mykelti. Der Zweifach-Papa in spe betonte ebenfalls, dass er total happy ist.

Unter ihrem Verkündungsposting auf Social Media zeigten sich ihre Fans total begeistert und freuten sich mit für die TV-Stars. "Oh wow, was für tolle Neuigkeiten, herzlichen Glückwunsch", lautete nur einer der zahlreichen Kommentare und Glückwünsche an Mykelti und Antonio.

Instagram / christine_brownsw Tony und Mykelti Padron mit Tochter Avalon

Instagram / tonychessnut Mykelti Ann Padron und ihre Tochter Avalon, 2021

Instagram / mykeltip Mykelti Ann Padron mit ihrem Ehemann Antonio im Jahr 2021

