"So froh": "Sister Wives"-Star Mykeltis Zwillinge sind da!

Mykelti Ann Padron (26) ist überglücklich! Im Juni hatte die Tochter der Sister Wives-Stars Christine (50) und Kody Brown (53) öffentlich gemacht, dass sie nach der Geburt ihrer Tochter im April 2021 wieder Nachwuchs erwartet – und das gleich im Doppelpack: Mykelti und ihr Partner Antonio (28) durften sich auf zwei Jungs freuen. Nun war es endlich so weit: Ihre Zwillinge haben das Licht der Welt erblickt!

"Ich bin so froh, dass meine Jungs endlich da sind und es ihnen gut geht", freute sich Mykelti in einem Statement gegenüber TLC. Doch auch ihr Partner könnte kaum glücklicher sein. "Ich bin froh, dass meine Söhne endlich zum Spielen gekommen sind", teilte er mit. Ihre Söhne sind bereits am 17. November zur Welt gekommen – knapp zwei Wochen vor dem errechneten Entbindungstermin.

Darüber hinaus gaben die frischgebackenen Dreifacheltern auch die Namen ihrer Sprösslinge preis. Ein Junge heißt Archer Banks, der andere hört auf den Namen Ace McCord. Über die beiden dürften sich aber nicht nur ihre Eltern, sondern auch ihre Schwester freuen. "Wir freuen uns [...], dass Avalon zwei Brüder kriegt, die sie rumkommandieren kann", hatte Mykelti im August in einem Instagram-Post betont.

Mykelti Ann Padron mit ihrer Tochter Avalon

Mykelti Ann Padron mit ihrem Mann Antonio und ihrer Tochter Avalon

Tony und Mykelti Padron mit Tochter Avalon

