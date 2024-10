Tochter Mykelti behauptet: Ruhm hat Kody Brown verändert

Kody Browns (55) fünfte Tochter Mykelti Ann Padron (28) sprach in einem YouTube-Livestream mit ihren Followern über die negative Entwicklung ihres Vaters. "Ich glaube, es gab schon immer Teile von ihm, die so waren, aber ich glaube, die Serie hat seine Persönlichkeit verändert", offenbarte sie den Zuschauenden. Laut Mykelti fällt es ihr schwer, ihren Vater im Fernsehen zu sehen, da sie ihn dort nicht wiedererkennt: "Das ist nicht der Kody Brown, mit dem ich aufgewachsen bin. Dieser Kody Brown ist Kody Brown aus Sister Wives." Die Show verfolgt die Brown-Familie, in der Kody mit seinen damals vier Frauen im Mittelpunkt stand. Für die Veränderung ihres Vaters macht Mykelti den Serienerfolg verantwortlich. "Das macht der Ruhm mit den Leuten. Er verändert dich einfach", erklärte die US-Amerikanerin.

Doch auch schon vor seiner Bekanntheit hatten der "Sister Wives"-Patriarch und seine Tochter nicht das beste Verhältnis. Die 28-Jährige erinnerte sich zurück an ihre Kindheit: "Schon damals war es aufgrund der vielen Kinder schwierig, uns allen einzeln Aufmerksamkeit zu schenken, und wir wussten das. Wir wussten, dass es schwer war, und Dad hat auch viel gearbeitet." Trotzdem soll Kody das Wort über Geschehnisse im Leben seiner Kinder gehabt haben. "Bevor wir alt genug waren, um uns eine eigene Meinung zu bilden, war er sehr, sehr stark in unser Leben involviert", schilderte Mykelti.

Das Zerwürfnis zwischen dem Reality-TV-Star und seinen Töchtern und Söhnen scheint ihn selbst zu stören, wie er in der 19. Staffel von "Sister Wives" erzählte. Mykelti sieht im Livestream einen Weg, den Streit zu schlichten: "Ich glaube, wenn er mehr Verantwortung für seine Handlungen übernehmen würde, würden sich seine Kinder – vielleicht nicht alle, aber zumindest einige von ihnen – melden." Sie selbst versteht sich noch gut mit Kodys einzig verbliebener Ehefrau Robyn (46), die sie genauso wie ihre Mutter Christine (52) einlud, bei der Geburt ihrer Zwillinge zu helfen.

Instagram / mykeltip Mykelti Ann Padron im November 2021

Instagram / tonychessnut Christine Brown mit Mykelti

