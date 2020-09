Ihre Liebesgeschichte ist wirklich besonders süß: Carolina Noeding und Daniel Peukmann haben sich am Set von Köln 50667 kennengelernt, wo sie das Ehepaar Jule und Marc Reuter spielen – und die ganzen Liebesszenen haben die zwei dann auch im echten Leben in die Tat umgesetzt! Seit September 2019 gehen sie nun schon Hand in Hand durchs Leben, inzwischen sind die beiden sogar zusammengezogen. Jetzt steht der nächste Meilenstein an: Caro und Daniel feiern heute ihren allerersten Jahrestag!

Haben die beiden große, romantische Pläne? "Abends will mich Daniel in ein Restaurant ausführen. Also der Klassiker: schick essen gehen", freut sich Carolina im Promiflash-Interview. Auch sonst scheint ihr Partner alles richtig zu machen – auf die Frage hin, was sie an Daniel am meisten liebt, betont die Beauty: "Dass er mich ausnahmslos jeden Tag zum Lachen bringt – und das theoretisch zu jedem Zeitpunkt." Weiter schwärmt die Musikerin: "Daniel ist unheimlich fürsorglich." Und wie sieht es umgekehrt aus? "Ihr Durchsetzungsvermögen und dass sie die Sachen, die ich nicht gut kann, gut kann und ich mich daher auch mal von ihr führen lassen kann", schätze der TV-Darsteller besonders an seiner Freundin.

Caro und Daniel wirken überglücklich miteinander – was wohl das Geheimnis ihrer Beziehung ist? "Unsere Freundschaft", betont das Paar. "Wir sind halt seit vier Jahren sehr gut befreundet, kennen den anderen mit seinen Macken nahezu in- und auswendig. Als hätte man drei Jahre bekommen, um sich ohne Körperlichkeiten kennen- und lieben zu lernen und dann erst die Freundschaft mit dem Risiko einer Beziehung belastet", erläutern die beiden. "Dazu ergänzen wir uns in unseren Eigenschaften einfach sehr gut. Der Deckel zum Topf, wie man so schön sagt."

"Köln 50667" – montags bis freitags 18:05 Uhr bei RTLZWEI. Die Folgen sind im Anschluss an die Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos auf TVNOW verfügbar.

Instagram / carolinanoeding Daniel Peukmann und Carolina Noeding auf Mallorca

©RTLZWEI/Magdalena Possert Daniel Peukmann und Carolina Noeding

©RTLZWEI/Magdalena Possert Daniel Peukmann und Carolina Noeding aus "Köln 50667"

