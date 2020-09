Die Dreharbeiten des neuen Matrix-Streifens sind in vollem Gange! Aktuell steht das Team um Keanu Reeves (56) und Carrie-Anne Moss in Berlin und in den Filmstudios Babelsberg vor der Kamera. Genau wie bei den früheren Blockbustern übernimmt Lana Wachowski auch hier wieder Regie und Drehbuch. Doch wovon handelt der neue Film eigentlich? Jetzt gab Keanu einen ersten Einblick in die Handlung von "Matrix 4" – und verriet dabei auch, was die Fans von dem neuen Film erwarten können...

Lana habe nicht nur ein schönes, sondern auch ein inspirierendes Drehbuch geschrieben, schwärmte Keanu jetzt in der britischen TV-Sendung "The One Show" und betonte: "Es ist eine Liebesgeschichte." Außerdem teaserte er die Handlung des Films mysteriös an. "Der Film ist eine Art Weckruf und beinhaltet ein paar großartige Action-Szenen", beschrieb er das Projekt und heizte die Vorfreude bei den Fans noch weiter an: "Es wird alles enthüllt."

Außerdem würde sich der vierte Teil der beliebten "Matrix"-Reihe nicht um die Vorgeschichte der Abenteuer von Neo, Trinity und Co. drehen, denn der Streifen sei alles andere als ein Prequel. "Es geht nicht um die Vergangenheit", versicherte der Schauspieler.

Anzeige

ActionPress Carrie-Anne Moss und Keanu Reeves in "Matrix Reloaded"

Anzeige

Getty Images Keanu Reeves, Schauspieler

Anzeige

ActionPress Keanu Reeves in "Matrix Revolutions"

Anzeige



