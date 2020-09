Sylvie Meis (42) überrascht mit einer weiteren Robe! Am vergangenen Wochenende besiegelten die Moderatorin und der deutsche Künstler Niclas Castello ihre Liebe mit dem Jawort: Im Kreise ihrer Liebsten feierte das Paar eine fulminante Hochzeit in der Toskana. Für diese besonderen Feierlichkeiten stattete sich die 42-Jährige mit gleich fünf Kleidern aus. Jetzt teilte Sylvie ein neues Hochzeitsfoto in den sozialen Medien – und darauf präsentiert sie ihr drittes Brautkleid!

"Ein Traum, den ich als meinen eigenen bezeichnen kann", schwärmte Sylvie jetzt auf Instagram und teilte dazu einen weiteren Schnappschuss von ihrer Traumhochzeit: Die süße Momentaufnahme zeigt Niclas und seine Braut bei einem romantischen Tanz in einem Festsaal. Dabei trägt Sylvie ein eng anliegendes, schulterfreies Kleid aus weißer Spitze, das bis zum Boden reicht. Zu dieser besonderen Robe kombinierte sie auffällige Ohrringe und eine Hochsteckfrisur.

Sylvies drittes Kleid kam bei ihren Fans so richtig gut an: Sie überhäuften die frisch Vermählte mit etlichen Komplimenten auf der Fotoplattform. "Du bist die schönste Braut", "Wahnsinn! Wie wunderschön ihr zwei" oder auch "Großartiges Kleid", lauteten ein paar der Kommentare. Jetzt seid ihr gefragt: Wie gefällt euch Sylvies Robe? Stimmt ab!

Anzeige

mely/MEGA Sylvie Meis bei ihrer Hochzeit in der Toskana, 2020

Anzeige

MEGA Sylvie Meis' Hochzeit in Florenz im September 2020

Anzeige

MEGA Sylvie Meis und Niclas Castellos Hochzeit in Florenz im September 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de