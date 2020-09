Ist das die letzte Chance für alle US-amerikanischen TikTok-Stars, ihre Karriere doch noch zu retten? Vergangene Woche wurde öffentlich, dass der US-Präsident Donald Trump (74) den Download der beliebten Musik-App in den Staaten verbieten will. Der Bann galt eigentlich schon als beschlossene Sache und sollte am vergangenen Sonntag offiziell gemacht werden. Doch nun wurde das Verbot um eine Woche aufgeschoben und es besteht eine reelle Chance, dass TikTok auch weiterhin in den USA verfügbar sein wird!

Wie verschiedene Nachrichtenplattformen wie CBC News und Co. berichteten, wurde der Bann um ganze sieben Tage verschoben, da sich doch noch zwei US-amerikanische Unternehmen als Investoren angeboten haben. Trumps Problem war nämlich bis zuletzt, dass die sensiblen Daten seiner US-amerikanischen Mitbürger in China bei der Firma ByteDance, die die App vertreibt, gesammelt werden. Nun soll eine komplett neue Firma gegründet werden, TikTok Global, mit Hauptquartier in den USA, an denen die US-amerikanischen Unternehmen Oracle und Walmart, sowie die Gründerfirma ByteDance Anteile haben werden. Dabei werden die Chinesen keine Entscheidungsbefugnis mehr haben und nicht in der Lage sein, sich mit dem, was das US-Unternehmen tut, zu befassen. Eine Einigung soll kurz bevorstehen.

Es bleibt also spannend, wie es mit den riesigen TikTok-Accounts von Charli D'Amelio (16), Addison Rae (19) oder auch Chase Hudson (18) weitergeht. Eine endgültige Entscheidung soll am 27. September getroffen werden. Was glaubt ihr: Werden die US-Amerikaner noch einmal Glück haben und sich weiterhin frei auf TikTok bewegen können? Stimmt ab.

Anzeige

Getty Images Donald Trump im Jahr 2016

Anzeige

Instagram / addisonraee Addison Rae, Social-Media-Star

Anzeige

Instagram / lilhuddy Chase Hudson im Juni 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de