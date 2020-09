Nathalia Goncalves Miranda erlebte bei Love Island ein echtes Liebes-Wirrwarr! Während ihrer Zeit in der Datingshow verdrehte die Brünette so manchem Mann den Kopf: Nach ihrem Granaten-Auftritt bandelte die ehemalige Bachelor-Kandidatin zunächst mit Luca Wetzel an. Als dieser jedoch nicht genug um sie kämpfte, wandte sich die Schönheit von dem Muskelmann ab und Neuling Tobias Pietrek zu. Doch ihr Herz gehörte weiterhin Luca, sodass Tobi keine wirkliche Chance bekam, die Brasilianerin zu erobern. Inzwischen sind alle drei aus der Villa ausgezogen – ob Nathalia die Dreiecksbeziehung wohl heute bereut?

"Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich, aber das ist eine Sache, die ich nicht ändern kann", blickte Nathalia im Promiflash-Interview auf die Geschehnisse bei "Love Island" zurück. Sie habe sich zwar gewünscht, dass die Flirts mit Luca und Tobi anders abgelaufen wären, versicherte aber: "Ich bereue es nicht, ich finde, ich habe auch alles richtig gemacht!" Nathalia erklärte weiter, dass es ihr besonders für Tobi leidtue: "Es ist ärgerlich, wenn du eine Frau toll findest und die aber trotzdem einen anderen Mann toll findet und noch an ihm hängt!"

Und wie erlebte Tobi selbst den problematischen "Dreier"? "Ich glaube, sie hatte einfach Angst, mich zu verletzen!", vermutete er gegenüber Promiflash. Anders könne er es sich nicht erklären, dass Nathalia ihn so lange habe zappeln lassen.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", Montag, 31. August, um 20:15 Uhr und ab 1. September immer montags bis freitags und sonntags, um 22:15 Uhr bei RTL2. Die Folgen sind im Anschluss sieben Tage lang bei TVNOW verfügbar.

RTLZWEI Luca und Nathalia bei "Love Island"

RTLZWEI / Paris Tsitsos Tobias Pietrek und Nathalia Goncalves Miranda, "Love Island"-Kandidaten 2020

RTL II Tobias Pietrek, "Love Island" 2020

