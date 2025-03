Sandra Sicora macht Tobi Pietrek Liebeserklärung im Netz

Was läuft eigentlich zwischen Sandra Sicora (32) und Tobias Pietrek? Das fragen sich bereits seit Wochen die Fans der beiden Realitystars. Sandra betont zwar immer wieder, dass sie und der Ex von Laura Mania nur gute Freunde seien – nach ihrem neuesten Instagram-Post könnten daran aber viele wieder Zweifel haben. Unter einem süßen Karnevals-Schnappschuss der beiden schreibt die Influencerin nicht nur "alaaf you", sondern setzt auch den Hashtag "love" und "love you" dahinter.

In den Kommentaren sind sich alle einig: Sandra und Tobi wären ein echtes Traumpaar! "Könnt ihr jetzt bitte zusammen sein?", schreibt eine Nutzerin und fügt eine Reihe Herz-Emojis hinzu. Eine andere kommentiert: "Würde es euch echt beiden von Herzen gönnen." Während sie von anderen als "perfect match" bezeichnet werden, zitiert ein Fan einen echten Klassiker, der wohl ziemlich gut zu ihrer Situation passen könnte. In diesem heißt es: "1000 Mal berührt – 1000 Mal ist nichts passiert. 1001 Nacht und es hat zoom gemacht."

Immer öfter werden Sandra und Tobi beim gemeinsamen Turteln erwischt. Zuletzt teilte sogar Reality-Kollege und Freund Chris Broy (35) ziemlich eindeutige Aufnahmen der beiden. Ob sich nach ihrer öffentlichen Liebeserklärung etwas an ihrem Beziehungsstatus geändert hat, kommentierte Sandra bisher noch nicht. Die letzte öffentliche Beziehung der 32-Jährigen endete alles andere als gut: Gemeinsam mit Tommy Pedroni (29) stellte sie sich bei Temptation Island V.I.P. dem ultimativen Treuetest – ihre Liebe hielt dem aber nicht stand.

Anzeige Anzeige

Instagram / sandra.sicora Tobias Pietrek und Sandra Sicora im März 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / tommypedroni Tommy Pedroni, Realitystar

Anzeige Anzeige