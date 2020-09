Der kleine Alessio Lombardi (5) hat allem Anschein nach einen ziemlichen Sprung gemacht! 2015 erblickte der Sohn von Sarah (27) und Pietro Lombardi (28) nach einer nicht ganz unkomplizierten Geburt das Licht der Welt. Inzwischen ist er schon fünf Jahre alt und hält seine Eltern ziemlich auf Trab. Auch in Sachen Kleiderkauf kommt Sarah vermutlich kaum noch hinterher. Denn ein neuer Schnappschuss des Mutter-Kind-Duos zeigt: Alessio scheint enorm gewachsen zu sein!

Auf einem aktuellen Instagram-Bild trägt Sarah ihren Sohnemann auf dem Arm. Ganz so leicht dürfte ihr das aber wohl nicht mehr fallen – schließlich ist Alessio schon ganz schön groß! Das entgeht natürlich auch nicht ihren Followern: "Von wegen kleiner Mann", kommentiert beispielsweise ein User die Momentaufnahme. Sarah selbst gibt dem Beitrag einen äußerst rührenden Titel: "Nichts im Leben ist sicher, aber das hier ist für immer", lauten die Worte der Sängerin.

Wem Alessio ähnlicher sieht, darüber ist sich die Community allerdings nicht so einig. Eine Vielzahl der Nutzer erkennen in Alessio vor allem Pietro wieder – allerdings sind mindestens genauso viele der Meinung, der Fünfjährige kommt viel mehr nach seiner Mama Sarah. Und was meint ihr? Stimmt in der Umfrage ab!

Facebook / Sarah Lombardi Pietro, Sarah und Alessio Lombardi im Juni 2016

Instagram / sarellax3 Alessio und Sarah Lombardi

Instagram / _pietrolombardi_ Alessio und Pietro Lombardi, Juli 2019

