Ist Pietro Lombardis (28) neue Freundin eine natürliche Schönheit? Am Wochenende machte der Erfolgsmusiker offiziell, was viele Fans schon vermutet hatten: Er datet Influencerin Laura Maria! Die Blondine hat sein Herz offenbar im Sturm erobert. Schon jetzt schwärmt der DSDS-Star in den höchsten Tönen von ihr – kein Wunder, wenn man sich die Beauty so anschaut! Ob Laura bei ihrem Aussehen wohl ein bisschen nachgeholfen hat?

Diese Frage bekam sie in letzter Zeit wohl schon häufiger gestellt! "Seit mehreren Wochen muss ich hören: 'Laura, du hast dir deine Brüste machen lassen' , 'Laura, du hast dir deine Nase machen lassen'", imitierte sie ihre Community nun in ihrer Instagram-Story. Anschließend packte Pietros Herzdame tatsächlich aus: "Ich sag euch ehrlich, ich habe vor sehr, sehr langer Zeit meine Lippen mal mit Hyaluron aufspritzen lassen und das ist das Einzige, was ich hab machen lassen."

Grundsätzlich habe Laura aber kein Problem damit, wenn sich jemand unters Messer legen möchte. "Jeder soll sich in seinem Körper so wohlfühlen, wie er es für richtig hält. Wenn ihr euch dadurch selbstbewusster fühlt, dann macht das! Warum nicht?", betont die Netz-Schönheit. Überrascht euch ihr Geständnis? Stimmt ab!

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria und Pietro Lombardi, September 2020

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria, Influencerin

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria, Influencerin

