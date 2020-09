Endlich steht Pietro Lombardi (28) zu seinen Gefühlen! Am Wochenende machte der Erfolgsmusiker offiziell, was viele Fans schon vermutet hatten: Er ist nach der Trennung von seiner Ex-Frau Sarah Lombardi (27) im Jahr 2016 wieder glücklich vergeben! Die schöne Influencerin Laura Maria hat sein Herz im Sturm erobert. Zwischen den beiden scheint es ziemlich ernst zu sein: Im Netz widmete Pietro seiner Laura jetzt eine rührende Liebeserklärung, die es in sich hat!

In seiner Instagram-Story veröffentlichte der "Cinderella"-Interpret ein süßes Selfie mit seiner Freundin. Darunter gestand er, dass es ein großer Schritt für in gewesen sei, ihre Beziehung öffentlich zu machen. Warum? "Ich habe immer gesagt: Wenn ich eine Frau wieder öffentlich zeige, dann wird es die Frau sein, mit der ich alt werden möchte", betonte Pietro. Deshalb habe es auch so lange gedauert. Weiter schwärmte er: "Dieser Mensch hat es geschafft, meine dunkle Seele wieder glücklich zu machen." Ganz klar: Laura hat es dem Musiker wirklich angetan!

Ob Pietro einige kritische Nachrichten in Bezug auf seine Partnerwahl erreicht haben? In seiner Botschaft stellte der 28-Jährige nämlich klar: "Leute, ich weiß es selber: Viele haben ihre Vorurteile, weil sie den Menschen nicht kennen. [...] Egal, wer wo wie was sagt, ich werde immer zu 100 Prozent zu ihr stehen – wir sind ein Team."

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und seine Freundin Laura Maria

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardis Freundin Laura Maria

TVNOW / Stefan Gregorowius Pietro Lombardi als Jurymitglied bei DSDS

