Emma Stone (31) heizt die Gerüchteküche an! Im Dezember vergangenen Jahres überraschte die Schauspielerin ihre Fans mit einer süßen Bekanntgabe: Nach drei Jahren Beziehung verlobte sie sich mit ihrem Freund Dave McCary (35) – ihre Hochzeit musste sie später jedoch verschieben. Doch sind die Turteltauben jetzt doch schon vor den Traualtar getreten – und erwarten zudem Nachwuchs? Das lassen nun verdächtige Bilder vermuten!

Paparazzi erwischten die "The Amazing Spider-Man"-Darstellerin und ihren Liebsten Anfang der Woche in Los Angeles. Die Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen das Paar beim Spaziergang – besonders auffällig ist dabei das Outfit der 31-Jährigen: Emma trägt einen weiten Jumpsuit im Latz-Style, unter dem sich eine kleine Rundung zu wölben scheint. Deutet sich hier etwa ein Babybauch an?

Doch nicht nur Emmas Schlabberlook ist ein Blickfang auf den neuen Schnappschüssen – auch ihre Hand erregt einiges an Aufmerksamkeit: An dem Ringfinger der US-Amerikanerin blitzt ganz deutlich ein goldener Reif. Und auch an Daves Hand ist ein ähnliches Schmuckstück zu sehen. Scheint, als hätte das Paar seine Eheschließung doch schon durchgezogen.

Instagram / davemccary Dave McCary und Emma Stone

Getty Images Emma Stone bei der "Zombieland"-Premiere 2019

Jawad Elatab / MEGA Emma Stone, Schauspielerin

