Traurige Nachrichten von Juliette Gréco! Die Französin machte sich durch ihre Chansons (Traditionelle Lieder in französischer Mundart) wie "Si tu t’imagines" oder "L’Éternel féminin" in den 1950er- und 1960er-Jahren einen großen Namen als Sängerin und galt sogar als "Grand Dame" dieses Genres. Darüber hinaus war sie aber auch als Schauspielerin aktiv und wirkte unter anderem in Filmen wie "Orpheus" oder "Bonjour Tristesse" mit. Doch nun erreicht ihre Fans eine traurige Nachricht: Juliette ist im Alter von 93 Jahren verstorben!

In einem von der AFP veröffentlichten Statement der Angehörigen der Musikerin heißt es: "Juliette Gréco starb am Mittwoch umgeben von ihrer Familie in dem Haus, das sie so geliebt hat. Ihr Leben war wie kein anderes." Sie lebte bis zu ihrem Tod in der südfranzösischen Stadt Ramatuelle. Zur genauen Todesursache ist bislang noch nichts Näheres bekannt.

Für Juliette war Musik ihr Leben. "Im Alter von 89 Jahren brachte sie immer noch französische Lieder zum Leuchten", führte ihre Familie in der Botschaft weiter aus. 2016 musste sie ihre Karriere jedoch beenden, nachdem sie einen Schlaganfall erlitten hatte. Im selben Jahr verlor sie ihre einzige Tochter Laurence-Marie.

Juliette Gréco, Schauspielerin

Juliette Gréco, Sängerin

Juliette Gréco im November 2013 in Paris

