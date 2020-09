Bringt Silvia Wollny (55) Tochter und Schwiegersohn um den Führerschein? Weil Sarafina Wollnys (25) keine Lust mehr hat, ihren Mann Peter (27) durch die Gegend zu kutschieren, wünschte sie sich in der Vergangenheit immer öfters, dass ihr Göttergatte sich dem Projekt Führerschein widmen soll. Auch Schwägerin Estefania (18) will mobil werden und bald am Steuer sitzen. Die zwei besuchen einen Crashkurs – einziges Problem: Auch Mama Silvia ist dabei – und kostet die Fahrschüler einige Nerven.

In der aktuellen Folge von Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie können die Zuschauer Peter und Estefania bei den ersten Versuchen am Lenkrad begleiten. "Der Peter fährt aber jetzt nicht auf der Straße mit richtigen Autos", meint die Großfamilien-Mutter geschockt auf dem Rücksitz und traut dem Liebsten ihrer Tochter wohl nicht zu, im Straßenverkehr zu bestehen. Auch Teenie Estefania bekommt ihr Fett weg, denn in ihr scheint ihr Elternteil noch weniger Potenzial zu sehen. "Ich würde eher mit Peter zum Einkaufen fahren als mit Estefania", stellt sie klar. Der Wollny-Spross nimmt es gelassen: "Die Mama ruhig zu stellen – das schafft keiner." Ihre Lektion lernt Silvia aber dann noch doch: Auch sie sitzt kurzzeitig am Steuer und bemerkt, dass die Sache gar nicht so leicht ist.

Doch obwohl die zwei unter den wachsamen Augen der 55-Jährigen ordentlich unter Stress stehen, behalten sie den Crashkurs im Nachhinein aber eher in positiver Erinnerung. Im Gespräch mit Promiflash stellt Peter klar: Der Crashkurs war super, ich konnte mich da voll und ganz auf das Projekt Führerschein konzentrieren und hab ein gutes Gefühl bekommen." Nicht nur seine ersten Anläufe seien recht gut gelaufen, sondern auch die seiner Schwägerin "Es war alles neu und ungewohnt und irgendwie auch aufregend. Ich hab in der Zeit echt viel gelernt", freut sie sich.

Anzeige

RTL2 Estefania Wollny bei "Die Wollnys"

Anzeige

RTL2 Estefania Wollny in der Fahrschule

Anzeige

RTL2 Silvia, Sarafina, Peter und Estefania Wollny in der Fahrschule

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de