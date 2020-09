Werden Giulia Siegel (45) und Yvonne König (49) im Promiboxen-Duell einen persönlichen Fight austragen? Am kommenden Freitag geht die Sendung, bei der die VIPs in den Ring steigen, in die nächste Runde. Nachdem sich bereits zwischen Realitystars wie Carina Spack (24) und Jade Übach (26) die Fäuste flogen, treten jetzt unter anderem Giulia und Yvonne im Kampf gegeneinander an. Denn gegenüber Promiflash verrieten sie: Sie haben noch eine Rechnung miteinander offen!

"Ich habe zu der überhaupt keinen Draht, die ist für mich ein Neutrum", gab Giulia gegenüber Promiflash zu verstehen. 2017 waren sich die beiden bei Das Sommerhaus der Stars begegnet – seitdem herrscht zwischen ihnen Eiszeit. "[Yvonne] hat im Sommerhaus ein paar eifersüchtige Sprüche gemacht und versucht, damit in die Presse zukommen. Ich habe darauf nicht groß reagiert, weil ich ungern solchen Menschen ein Podium gebe, die einfach nur pressegeil sind", erklärte die Fernsehmoderatorin.

Auch bei Yvonne weckte die 45-Jährige direkt Erinnerungen an das TV-Format. Deshalb sei die Sängerin zufrieden mit der Wahl ihrer Gegnerin. "Vor allem, weil ich noch eine Rechnung mit ihr offen habe aus dem Sommerhaus. Sie ist mir da ziemlich auf den Zeiger gegangen", erklärte sie. "Ich empfinde eigentlich gar nichts für die Frau und das ist beim Boxen noch besser. Aber mir ist es wichtig, dass man mal so eine Lektion bekommt", kündigte Yvonne an.

Getty Images Giulia Siegel auf der Fashion Week in Berlin, 2015

Instagram / yvonne_koenig Yvonne König, Sängerin

Getty Images Giulia Siegel, Djane

