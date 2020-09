Familienzuwachs im bei Kit Harington (33) und seiner Ehefrau Rose Leslie (33)! Die beiden haben in Liebesdingen schon einiges erlebt. Bereits 2012 gab es Spekulationen, die beiden seien liiert. Nach einer Trennung kamen die beiden ganz offiziell 2016 wieder zusammen. Mit der Hochzeit 2019 besiegelten die Game of Thrones-Stars ihre Liebe. Doch das Paar scheint nicht mehr lange nur zu zweit zu sein – der Rotschopf ist in freudiger Erwartung.

Das gab die "The Last Witchhunter"-Schauspielerin nun im Make Magazine bekannt, wo man sie auf den zugehörigen Fotos schon mit einem deutlichen Babybauch sehen. Einen ersten Blick auf das Shooting gewährte nun Fotografin Ursula Lake. "Ein ganz besonderes Fotoshooting mit einem reinen Frauen-Team, das Rose in dieser wundervollen Zeit festhält, als sie sich zum ersten Mal auf die Mutterschaft vorbereitet", schrieb die Bildmacherin auf Instagram.

Bei der Erfolgssendung "Game of Thrones" spielten die beiden in ihren Rollen Jon Snow und Ygritte ebenfalls ein Liebespaar. Die Wildling-Dame wurde aber im Laufe der Serie getötet. Später hatte der Bastard dann noch eine heiße Affäre mit seiner Tante Daenerys Targaryen (Emilia Clarke, 33).

Rose Leslie und Kit Harington

Schauspielerin Rose Leslie

Rose Leslie und Kit Harington

