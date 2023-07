Kurz nach Geburt: Rose Leslie geht mit Töchterchen spazieren

Rose Leslie (36) zeigt sich mit ihrem Baby. Im Februar hatten die Schauspielerin und ihr Mann Kit Harington (36) verkündet, dass sie zum zweiten Mal Eltern werden. Anfang Juli war es dann so weit: Ein kleines Mädchen erblickte das Licht der Welt. Aber die frisch gebackene Zweifachmama scheint sich wieder gut erholt zu haben: Rose wurde nun bei einem Spaziergang mit Kinderwagen gesehen.

Neue Bilder zeigen, wie Rose auf den Straßen Londons mit einem Kinderwagen für Babys spazieren geht. Darin wird sich wohl ihr kleines Mädchen befinden. Der 36-Jährigen scheint es so kurz nach der Geburt aber wieder bestens zu gehen. In einer lässigen Jeans und mit einem gemusterten T-Shirt schiebt sie konzentriert den Wagen. Zwischendurch hält sie an, um sich fürsorglich zu ihrer kleinen Tochter herunterzubeugen.

Mit der Geburt ihrer Tochter wurde der kleine Sohn von Rose und Kit zum großen Bruder. Und der Game of Thrones-Darsteller war bereits sicher, dass sein Spross sich in dieser neuen Rolle gut machen wird. "Er wird ein toller großer Bruder. Es ist einfach sehr aufregend", freute Kit sich gegenüber Entertainment Tonight. Er gab aber auch zu, nicht ganz sicher zu sein, ob sein Sohn genau wisse, was nach der Ankunft seiner kleinen Schwester passieren werde. Das wird sich nun wohl ändern.

Getty Images Rose Leslie mit Kit Harington bei der Premiere von "Game of Thrones"

Raw Image LTD/MEGA Rose Leslie mit Baby in London

Backgrid / Action Press Kit Harington und Rose Leslie beim Glastonbury Festival 2022

