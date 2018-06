Sie haben es getan! Es war wohl der schönste Moment ihres Lebens: Vor wenigen Minuten gaben sich die Game of Thrones-Stars Kit Harington (31) und Rose Leslie (31) in der Rayne Church im schottischen Aberdeenshire ganz offiziell und vor zahlreichen Gästen das Jawort. Das Paar lernte sich 2012 bei den Dreharbeiten der Erfolgsserie kennen und lieben. Jetzt gibt es schon die ersten Bilder von dem ganz romantischen Event des "Jon Snow"-Darstellers und seiner Liebsten!

Während Kit Harington bereits im schicken, außergewöhnlichen Anzug von Paparazzi bei seiner Ankunft an der Kirche erwischt worden war, wartete die Öffentlichkeit gespannt auf den Look der Braut – und die setzte auf klassisches Weiß für den ganz besonderen Tag! In einer Traumrobe mit eleganten Spitzenärmeln wurde Rose von ihrem Vater zum Altar geführt. Beglückwünscht wurde das strahlende und überglückliche Paar von seinen Gästen anschließend mit einem Blumenblüten-Regen.

Unter den Gästen der Trauung waren auch die "Game of Thrones"-Kolleginnen des Paares Sophie Turner (22) und Maisie Williams (21). Auch die Musiker Marcus und Nick Mumford zeigten sich in schicker Garderobe auf dem Weg zur Zeremonie. Letztere werden mit ihrer Band Mumford and Sons auf den anschließenden Feierlichkeiten im Wardhill Castle für die Musik sorgen.

Splash News Rose Leslie auf dem Weg zu ihrer Hochzeit

Splash News Sophie Turner und Maisie Williams , "Game of Thrones"-Stars

Splash News Marcus und Nick Mumford, Musiker

Splash News Kit Harington und Rose Leslie bei ihrer Hochzeit

