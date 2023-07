Es ist ein Mädchen! Kit Harington ist wieder Papa geworden

Kit Harington (36) ist jetzt Zweifach-Papa! Zusammen mit seiner Frau Rose Leslie (36) hat der Schauspieler bereits einen Sohn. Im Februar dieses Jahres hatten die beiden dann süße Neuigkeiten für ihre Fans: Sie werden wieder Eltern. Und nun ist der Nachwuchs endlich auf der Welt. Das gab Kit über seinen Pressesprecher gegenüber Page Six bekannt. "Sie freuen sich, ein kleines Mädchen in ihrer Familie begrüßt zu haben", hieß es von offizieller Seite. Weitere Informationen hielten die Game of Thrones-Stars aber erst einmal zurück.

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de