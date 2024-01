Kit Harington macht Diagnose öffentlich: Er leidet an ADHS

Kit Harington (37) hat schwere Zeiten hinter sich. Der Brite wurde durch die Rolle des Jon Schnee in Game of Thrones zum Megastar. Mit seinen Co-Stars staubte er über die Jahre hinweg zahlreiche Preise für die Fantasy-Serie ab. Doch privat hatte der Schauspieler zu kämpfen: 2019 wies er sich wegen Erschöpfung und einer Alkoholsucht selbst in eine Klinik ein. Dort wurde Kit nicht nur mit den bei diesen beiden Problemen geholfen – bei ihm wurde während seines Aufenthalts ADHS festgestellt.

Das verrät der 37-Jährige nun im "The Hidden 20%"-Podcast. Als er während seiner Behandlung mit der Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung – kurz ADHS – diagnostiziert wurde, sei ihm klar geworden, dass sein "ganzes Leben davon bestimmt wurde." Schon während seiner Jugend habe er starke Stimmungsschwankungen gehabt. Seine Eltern hätten ihn deshalb sogar "Fürst der Finsternis" genannt. Doch durch die Diagnose habe er gezielt daran arbeiten können: "Zum Glück war es der richtige Ort zur richtigen Zeit. Ich habe es geschafft, von dort aus ein neues Leben zu beginnen."

Mittlerweile geht es dem Serienstar viel besser. Er ist seit einigen Jahren mit seiner "Game of Thrones"-Kollegin Rose Leslie (36) verheiratet und hat mit ihr zwei Kinder. Auch auf Alkohol hat er seit seinem Entzug verzichtet. "Ich bin ein sehr, sehr glücklicher, zufriedener, nüchterner Mann", machte er in einem Interview mit The Sunday Times deutlich.

Getty Images Kit Harington bei der "Baby Rude"-Premiere in Toronto 2022

Getty Images Kit Harington, Schauspieler

Getty Images Kit Harington und Rose Leslie bei der Met Gala 2021

