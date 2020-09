Diese Gene sind unglaublich! Victoria Beckham (46) und ihr Mann David (45) zählen zu den erfolgreichsten Promis Großbritanniens und verfügen über ein geschätztes Vermögen von rund 900 Millionen Euro. Doch nicht nur mit ihrem Erfolg, auch mit ihren stylischen Looks sorgen sie für Aussehen. Und mit seinen Posts lässt der Fußballprofi die Herzen seiner Fans regelmäßig höher schlagen. Jetzt zeigt ein neues Foto von Posh-Spice, dass die Kids ganz nach ihren Eltern kommen.

Auf Instagram teilte die Modedesignern anlässlich der London Fashion Week ein Bild, auf dem sie mit ihrer Familie abgebildet ist. Darauf posieren David, Tochter Harper und die beiden Söhne Cruz und Romeo in farblich aufeinander abgestimmten Outfits neben Victoria. Die neunjährige Harper sticht in einem Kleid mit lila Blumenprint aus der neuen Kollektion ihrer Mutter heraus. Passend dazu trägt der Beckham-Spross eine Gesichtsmaske in demselben Muster.

Wegen der aktuellen Gesundheitslage streamt die Modedesignerin momentan ihre neuen Looks online auf ihrer Webseite und präsentiert die Outfits in einer virtuellen Fashionshow. Damit sind Victorias Kreationen nicht nur für exklusive Gäste zugängig, sondern auch für die breite Masse.

Instagram / victoriabeckham Victoria Beckham und Tochter Harper Seven 2020

Instagram / victoriabeckham Romeo, Victoria, Harper Seven, Cruz und David Beckham 2020

Instagram / victoriabeckham Victoria Beckham, 2020

