Hottie-Alarm! Fußballstar David Beckham (45) und seine Frau Victoria (46) sind stolz auf ihre sechsköpfige Familie. Auf ihren Social-Media-Kanälen posten sie regelmäßig süße Pics aus den gemeinsamen vier Wänden. David scheint in seiner Rolle als Familienvater so richtig glücklich zu sein, zuletzt posierte er auf einem Selfie zusammen mit seinen drei Söhnen Romeo, Cruz und Brooklyn (21). Mit Letzterem machte er sogar ein kleines Fotoshooting, weswegen Davids Fans sichtlich aus dem Häuschen sind.

Auf Instagram postete er ein Foto mit der Bildunterschrift: "Genieße diese letzten Sommertage." Das Bild zeigt den 45-Jährigen mit einer Hipster-Brille und einem grau melierten Dreitagebart im Sonnenuntergang. Seine Fans sind ganz begeistert von dem Schnappschuss: "Wie kann das Altern so gut aussehen? Ich meine: wie?!", kommentierte ein Follower. Ein anderer fügte hinzu: "Ich hoffe, ich sehe auch so gut aus, wenn ich in seinem Alter bin, aber ich sehe ja nicht mal jetzt so gut aus."

In seiner Instagram-Story macht der Fußballprofi derweil Werbung für die London Fashion Week, die diese Woche startet. Seine Frau Victoria wird dort ihre neue Modekollektion für ihre eigene Marke Victoria Beckham vorstellen. Über ihr eigenes Beauty-Label brachte sie Anfang September sogar ihre erste personalisierte, von Posh Spice inspirierte Lippenstiftkollektion auf den Markt.

Instagram / davidbeckham David Beckham und sein Sohn Brooklyn

Instagram / davidbeckham David Beckham im September 2020

Getty Images David und Victoria Beckham im Jahr 2014

