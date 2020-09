Krasser Gewichtsverlust bei Isabella Rieder! Die Lastkraftwagenfahrerin ist nach der dritten auch in der vierten Staffel der österreichischen Version von "Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand" zu sehen. Neben Kolleginnen wie Helga oder Doris fegt sie dabei mit ihrer Zugmaschine über die Straßen. Sie selbst hat aber ganz offensichtlich nicht mehr so viel Last zu tragen – Bella hat nämlich richtig viel Gewicht abgespeckt.

"Ich habe jetzt 30 Kilo abgenommen und habe das durch eine Magenverkleinerung geschafft", erklärte die LKW-Fahrerin ihre Body-Transformation innerhalb der Sendung. Für das Projekt Traumfigur hat sich Bella unglaubliche 80 Prozent ihres Verdauungsorgans entfernen lassen. Durch den Gewichtsverlust habe sie auch Beschwerden wie Rücken- und Knieschmerzen verloren. "Das ist einfach ein Traum", resümiert Bella die Transformation.

Der Body ist aber nicht das Einzige, was sich im Leben der Truckerin verändert hat. Bisher hat man Bella als absolute Pink-Fanatikerin kennengelernt. Doch in Staffel vier hat sie der Farbe etwas den Rücken gekehrt und scheint sich auch für andere Farben begeistern zu können.

