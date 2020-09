Ist für dieses Paar das Show-Abenteuer womöglich bald vorbei? Die heutige Folge von Das Sommerhaus der Stars hat wieder ziemlich viel zu bieten: Ein Einzug, ein freiwilliger Exit und spannende Spiele standen bereits auf dem Programm. Und was darf an einem Sonntag außerdem nicht fehlen? Na klar, das Sommerhaus-Stimmungsbarometer! Da Eva Benetatou (28) und Chris, Andrej Mangold (33) und Jennifer Lange (26) und Lisha und Lou durch erfolgreiche Matches nicht auf die Abschussliste gesetzt werden dürfen, bleiben am Ende nur noch wenige Paare, die nominiert werden können. Doch wer muss nun zittern?

Tatsächlich fällt die Wahl auf die gerade erst eingezogenen Teilnehmer Iris (53) und Peter Klein. Bis auf Eva und Chris wollen alle Paare, dass die beiden das Haus wieder verlassen. "Die haben sich am ersten Tag direkt abgekapselt", begründet Annemarie Eilfeld (30) beispielsweise im Einzelinterview ihre Entscheidung. Zwar haben Iris und Peter im Vorfeld damit gerechnet, dass ihr Name am häufigsten genannt wird, dennoch haken sie bei den anderen Bewohnern nach, was sie dazu bewogen hat.

Denn vor allem die Nominierung von Michaela Scherer (54) und Martin Bolze (63) überrascht das Mallorca-Duo extrem. "Wir haben schon gesagt, hoffentlich treten wir nicht privat noch ins Fettnäpfchen, weil wir euch eigentlich mögen, aber aufgrund der Fairness, weil schon alle 14 Tage hier sind", erklärt der Hypnotiseur im Gespräch mit Iris und Peter. Doch die Mutter von Daniela Katzenberger (33) und ihr Mann sind damit noch nicht raus – sie haben in der kommenden Folge die Chance, sich durch ein gewonnenes Spiel vor dem Rauswurf zu schützen.

Alle Infos und Folgen von "Das Sommerhaus der Stars" findet ihr bei TVNOW.

Anzeige

TV NOW Peter und Iris Klein beim Einzug in "Das Sommerhaus der Stars"

Anzeige

TVNOW Iris Klein, "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmerin

Anzeige

TVNOW Iris Klein im "Sommerhaus der Stars"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de