Wohl in keiner anderen Sommerhaus-Staffel wurde so viel gezofft wie in der aktuellen! Ständig schießt Ex-Bachelor-Girl Evanthia Benetatou (28) gegen ihren ehemaligen Rosenkavalier Andrej Mangold (33) und dessen Partnerin Jennifer Lange (26) – worauf die beiden stets reagieren. Zudem hatte sich vor dem Exit von Diana Herold (46) und ihren Mann Michael Tomaschautzki fast das gesamte Haus gegen die beiden verschworen. Auch in der kommenden Folge wird es offenbar wieder zu Zickereien kommen: Iris und Peter Klein stoßen dazu – und nicht jeder freut sich, die beiden zu sehen!

Wie im Vorab-Teaser zu sehen ist, entgleisen Muskelmann Andreas Robens regelrecht die Gesichtszüge, als er die Mutter von Daniela Katzenberger (33) und Jenny Frankhauser (28) am Sommerhaus-Törchen erblickt: "Der schlimmste Albtraum ist eingetreten", verkündet er unheilvoll. Wie weitere Szenen zeigen, geht der Fitnessstudiobetreiber auch direkt auf die 53-Jährige los: "Weil ihr Betrüger seid! Du hast dazu beigetragen, dass mein Lebenstraum zerstört ist!", brüllt er sichtlich aufgebracht. Im Einzelinterview betont er außerdem: "Die will ich im Knast sehen."

Doch was ist bloß zwischen den beiden vorgefallen? Vermutlich spielt Andreas hier auf seine Vision von einem Open-Air-Fitnesscenter an, das er eigentlich am Ballermann auf Mallorca eröffnen wollte. Das Projekt platzte jedoch. Stattdessen eröffnete Iris auf demselben Grundstück ihr Lokal Evergreen – das wiederum längst wieder geschlossen ist. Weitere Details sind dazu bisher nicht bekannt.

