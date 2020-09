Donatella Versace (65) kann sich sehen lassen! Die Designerin hatte mit Versace jahrelang eines der größten und erfolgreichsten Fashion-Unternehmen der Welt geleitet und dürfte damit alle Hände voll zu tun gehabt haben. 2018 verkaufte sie das Label überraschend an das Konkurrenzunternehmen Michael Kors. Die neu gewonnene Leichtigkeit scheint die Italienerin seitdem in vollen Zügen zu genießen: Erst kürzlich tobte sie sich in Sardinien mit Wassersport aus – und präsentierte dabei ihren beachtlich knackigen Körper im Bikini!

Paparazzi erwischten die Mode-Ikone Mitte September bei ihrem Strandausflug in Italien. Dort präsentierte sie sich ihren Begleitern und Beobachtern sogar in verschiedenen Bikinis: Neben neongrünen und pinkfarbenen Bade-Outfits schlüpfte Donatella auch in einen floralen Zweiteiler, den sie mit auffälligem Goldschmuck kombinierte. So stylisch setzte sie sich anschließend in ein Kanu und paddelte sichtlich gut gelaunt durchs Meer!

Donatella nutzt ihren Wohlstand aber nicht nur dazu, es sich im Urlaub gut gehen zu lassen – sie setzt ihr Vermögen auch für wohltätige Zwecke ein: Weil ihre Heimat Italien zu Beginn der aktuellen Gesundheitskrise besonders stark betroffen war, hatte sie 200.000 Euro an die Intensivstation des Mailänder Krankenhauses "San Raffaele" gespendet. "In Zeiten wie diesen ist es wichtig, füreinander einzustehen und sich zu unterstützen", betonte sie im März auf Instagram.

MEGA Donatella Versace in Italien, 2020

