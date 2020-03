Donatella Versace (64) und ihre Tochter Allegra Versace engagieren sich im Kampf gegen das Coronavirus. Die neuartige Atemwegserkrankung breitet sich aktuell rasant auf der ganzen Welt aus. Italien ist aber besonders betroffen: Nach China gibt es dort momentan die meisten Infektionen. Die berühmte Designerin will mit ihrer Tochter nun ein Zeichen setzen: Die beiden spendeten am vergangenen Freitag 200.000 Euro an die Intensivstation des Mailänder Krankenhauses "San Raffaele". Die beiden Frauen wollen aber nicht nur finanziell unterstützen, sondern auch den vielen Helfern danken.

Auf ihrem Instagram-Kanal postete Donatella am vergangenen Samstag ein berührendes Statement: "In Zeiten wie diesen ist es wichtig, füreinander einzustehen und sich zu unterstützen". Auf dem schwarzen Post mit weißer Schrift gab sich die Fashionikone überzeugt davon: "Wir können allen helfen, die an vorderster Front stehen und jeden Tag kämpfen, um Hunderte von Leben zu retten". Aus diesem Grund habe sie sich gemeinsam mit ihrer Tochter Allegra dazu entschlossen, mit 200.000 Euro das Mailänder Krankenhaus zu unterstützten. Donatella sei sehr dankbar für den unermüdlichen Einsatz der zahlreichen Helfer dort.

Ihre Gedanken seien bei ihren Mitmenschen: "Im Herzen sind wir bei allen, die von dieser Krankheit betroffen sind. Und bei den vielen Ärzten und Pflegern, die so heldenhaft und unterbrochen in den letzten Wochen gearbeitet haben, um sich um unsere Lieben zu kümmern". Donatella ermutigte ihre Follower, jetzt zusammenzuhalten und füreinander zu sorgen. Die Italienerin unterschrieb den emotionalen Post mit dem eigenen Namen und dem ihrer Tochter Allegra.

MEGA Donatella Versace im Februar 2020 in Los Angeles bei AIDS Foundation Oscar Viewing Party

Getty Images Donatella Versace im Februar 2020 bei der Vanity Fair Oscar Party in Beverly Hills



