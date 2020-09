Sarah Lombardi (27) und ihr Liebster Julian Büscher (27) genießen ihre Liebe im Paradies! Zusammen mit ihrem Sohnemann Alessio (5) ist das Paar gen Malediven aufgebrochen. Möglich wurde der Trip ans andere Ende der Welt mitten in der Gesundheitskrise durch einen Test – da der bei allen Reiselustigen negativ ausfiel, verbringen sie nun entspannte Tage im Urlaubsdomizil. Und die ersten Impressionen des Liebestrips sind heiß: Sarah und der Kicker filmten sich beim Knutschen am Traumstrand!

"Küsse im Paradies", kommentierte Julian einen Clip in seiner Instagram-Story, in dem er die "Genau hier"-Interpretin zärtlich küsst. Aber das war selbstverständlich nicht die einzige Ferienaktivität der beiden, nachdem sie im luxuriösen Beach-Resort angekommen waren – der Urlaub scheint vor romantischen Augenblicken geradezu zu strotzen. Kurzerhand verpasste der 27-Jährige seiner Partnerin auch eine praktische Strandfrisur, und anschließend ging es zum Kanufahren auf dem türkisblauen Wasser. "Es ist einfach so wunderschön hier. Ich kann es immer noch nicht glauben, ich denke die ganze Zeit, dass ich träume", schwärmte Sarah in ihrer Insta-Story.

Von den Schmuse-Aufnahmen will Sarahs Ex Pietro Lombardi (28) offensichtlich nichts mehr mitbekommen: Mitte vergangener Woche ist der ehemalige DSDS-Juror der 27-Jährigen kurzerhand auf Social Media entfolgt. Kein Wunder, immerhin ist Pie selbst wieder neu vergeben: Die neue Frau an seiner Seite, die Influencerin Laura Maria, hatte bei der Netz-Entscheidung vielleicht sogar ein Wörtchen mitzureden.

Instagram / julbue Julian Büscher und Sarah Lombardi auf den Malediven

Instagram / sarellax3 Julian Büscher und Sarah Lombardi

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und seine Freundin Laura Maria

