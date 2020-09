Anfang des Jahres ging Shannen Doherty (49) mit einer traurigen Nachricht an die Öffentlichkeit: Ihr Brustkrebs ist zurück und befindet sich bereits im vierten Stadium. Seitdem kämpft die Schauspielerin tapfer gegen die Krankheit an, denn sie hat nur ein Ziel: Endlich wieder gesund werden! Auch ihr ehemaliger Beverly Hills, 90210-Co-Star Jason Priestley (51) steht ihr in dieser Zeit bei. In einem Interview gab er nun ein Update zu Shannens Zustand.

Der einstige Brendon-Darsteller erzählte im Interview mit der australischen Fernsehsendung Studio 10, dass er alle paar Monate Kontakt zu Shannen habe. Als er sie das letzte Mal gesprochen hätte, sei sie guter Dinge gewesen. "Shannen ist ein wirklich taffes Mädchen. Sie ist eine Kämpferin. Das war sie schon immer und ich weiß, dass sie auch weiterhin mit allen Mitteln [gegen die Krankheit] kämpfen wird", beteuerte der 51-Jährige.

In dieser schweren Zeit kann Shannen sich auch ganz besonders auf die Unterstützung ihrer Liebsten verlassen. Auf Instagram verriet die 49-Jährige vor einigen Monaten: "Ich kümmere mich um mich selbst und umarme jeden Tag. Das ist nicht immer einfach. Ich habe Tage, an denen ich deprimiert oder einfach nur faul bin, aber ich schaffe es mit der Hilfe von Freunden."

Rex Features / ActionPress Jason Priestley, Shannen Doherty und Luke Perry in "Beverly Hills, 90210"

Getty Images Schauspieler Jason Priestley im Januar 2020

Getty Images Schauspielerin Shannen Doherty

