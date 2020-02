Vor einer Woche schockierte Shannen Doherty (48) ihre Fans mit einer herzzerreißenden Nachricht: Die Schauspielerin hatte am Weltkrebstag in einem tränenreichen Interview bekannt gegeben, dass bei ihr der Brustkrebs bereits vor einem Jahr überraschend zurückgekehrt sei – und sie sich mittlerweile im vierten und somit letztem Stadium befinde. Trotz ihres Schicksals zeigt sich die Beverly Hills, 90210-Darstellerin jetzt im Netz positiv!

Auf Instagram teilte der Charmed-Star einige emotionale Worte. "Zu sagen, dass ich Stress habe, ist eine Untertreibung. Zu sagen, dass ich kämpfe, ist gelinde ausgedrückt", schrieb sie zu einem Bild, auf dem man sie in einer grünen Landschaft auf einem Pferd reiten sieht. Momentan sei es eine "merkwürdige Zeit", aber sie werde dennoch ihren Halt mit der Zeit finden. "Ich werde tief nach der inneren Kraft graben, die ich brauche, um all dem ins Auge zu sehen", offenbarte Shannen.

Die Unterstützung ihrer Serienkolleginnen Alyssa Milano (47) und Rose McGowan (46) ist ihr in dieser schlimmen Situation auf jeden Fall sicher. "Wir sind im Geiste mit dir. Du bist eine mutige Kriegerin und inspirierst so viele. Ich sende dir Kraft und Frieden auf deiner Reise", heißt es in einem Beitrag von Rose, die in der Hexen-Serie die Halbschwester Paige spielte. "Ich halte dich fest in meinem Herzen, Shannen!", schrieb Alyssa im Netz.

Instagram / theshando Shannen Doherty im Februar 2020

Getty Images Shannen Doherty 2019

Getty Images Rose McGowan bei den Q Awards 2019

