Für Valentina Pahdes (25) GZSZ-Rolle stehen aufregende Zeiten bevor: Sunny verlässt den Kolle-Kiez für eine Fotografie-Masterclass in München. Wie es dort für sie weitergeht, können die Zuschauer ab Oktober in der Serie Sunny – wer bist Du wirklich? mitverfolgen. Bei GZSZ konnte die liebevolle und naive Blondine bereits zahlreiche Fans für sich gewinnen. Aber wird Sunny in dem neuen Format noch dieselbe sein? Promiflash hat bei ihrer Darstellerin Valentina nachgefragt.

Bei "Sunny – wer bist Du wirklich?" werden die Zuschauer offenbar auch eine neue Seite von Jo Gerners (Wolfgang Bahro, 60) Enkelin kennenlernen. Gegenüber Promiflash verriet Valentina über ihre Figur: "Sie macht natürlich eine charakterliche Verwandlung durch. Es passieren wieder so viele Dinge, die sie als Mensch verändern wird." Sunny sei nicht mehr die "kleine, süße 18-Jährige aus dem GZSZ-Kiez". Viel mehr habe sie sich in den vergangenen Jahren zu einer selbstbewussten und unabhängigen jungen Frau entwickelt. "Diese Veränderung wird der Zuschauer bei 'Sunny' klar erkennen können", teaserte die 25-Jährige an.

Wie schon bei GZSZ wird die Blondine auch bei "Sunny" wieder so manches Männerherz erobern. Ein Trailer zur Serie, die am 1. Oktober mit einer Doppelfolge auf TVNow startet, gibt sogar einen kurzen Einblick in eine Sexszene zwischen Sunny und Lennard (Gerrit Klein): Die beiden lernen sich in einem Nachtclub kennen und schieben kurz darauf eine schnelle Nummer. Klein und süß scheint Sunny tatsächlich längst nicht mehr zu sein...

TVNOW / Sebastian Geyer Valentina Pahde als Sunny in "Sunny – Wer bist du wirklich?"

Instagram / valentinapahde Valentina Pahde im August 2020

TVNOW / Bernd Jaworek Der Cast von "Sunny – Wer bist du wirklich?"

