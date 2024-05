Single? Valentina Pahde flirtete im Urlaub gleich mehrfach

Valentina Pahde (29) hatte zuletzt kein Glück in puncto Liebe. Nachdem die Schauspielerin ihre Beziehung mit Dominik Guehrs (34) im Mai des letzten Jahres öffentlich gemacht hatte, war nur wenige Monate später wieder Schluss. Seither scheint die Beauty ihr Single-Dasein in vollen Zügen zu genießen – was sie nun auch selbst klar zum Ausdruck bringt. Wie aus einer offiziellen Pressemitteilung hervorgeht, spricht die GZSZ-Darstellerin in einer kommenden "Grill den Henssler"-Folge nicht nur über ihr Privatleben, sondern auch über vergangene Urlaubsflirts. Nachdem Steffen Henssler (51) scherzhaft "Ich hoffe, du hast dich an der Schulter eines australischen Surfers ausgeweint" sagt, entgegnet Valentina: "Nicht nur an einer!"

Natürlich entgeht das pikante Detail auch Moderatorin Laura Wontorra (35) nicht. Neugierig hakt sie deswegen nach: "Du bist offiziell Single?" Eine ziemlich direkte Frage, die Valentina nicht einfach so beantworten will. Genau aus diesem Grund hält sie sich daraufhin ein wenig zurück und antwortet nur: "Ich sage ja nichts zu meinem Status. Aber ich sage, mir geht es gut. Und wie gesagt: Die Schultern waren stark, und es war nicht nur eine." Obwohl das jeden Anlass dazu gibt zu glauben, dass sich die 29-Jährige aktuell nicht auf einen bestimmten Mann in ihrem Leben festgelegt hat, wird ihr genauer Beziehungsstatus wohl vorerst noch geheim bleiben.

Zuletzt verriet Valentina in einem Interview mit Gala, wie wichtig ihr eine eigene Familie sei. Tatsächlich habe sie lange Zeit sogar einen bestimmten Wunsch gehegt – diesen jedoch auf Eis gelegt. "Ich wollte immer jung Mama werden, habe aber meinen Fokus in den letzten zehn Jahren auf meine Karriere gelegt", erklärte sie. Doch trotz ihrer vergangenen Misserfolge in der Liebe mache sich die Blondine keineswegs Gedanken um ihre Zukunft. Ganz im Gegenteil, sie blickt dieser sogar positiv entgegen: "Es gibt ja heutzutage auch andere Wege, um an sein Ziel zu kommen. Daher lasse ich mich bei dem Thema Kinderwunsch nicht mehr stressen."

RTL/Fine Lohmann Valentina Pahde bei "Grill den Henssler"

Instagram / valentinapahde Valentina Pahde, Schauspielerin

