Befindet sich die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin Julia Prokopy (25) etwa in anderen Umständen? Vor wenigen Wochen gab die Beauty bekannt, dass sie und ihr Ex-Freund Nico Schwanz (42) wieder ein Paar sind. Sie hätten gemerkt, dass sie einfach zusammengehören. Doch hat das Liebes-Comeback möglicherweise einen ganz besondern Anlass – nämlich eine Schwangerschaft? Promiflash zeigt euch folgend ein paar Hinweise auf, die dafür sprechen, dass die beiden ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten könnten.

So verkündete Julia vor Kurzem im Netz, dass sie und Nico aktuell ein Renovierungsprojekt laufen hätten. Ihr begehbarer Kleiderschrank solle umfunktioniert werden – was daraus gemacht wird, wollen die TV-Stars zu einem späteren Zeitpunkt auflösen. Dabei könnte es sich um ein Kinderzimmer handeln. Hinzu kommt, dass die letzten Fotos-Posts der Influencerin eines gemeinsam hatten: Jedesmal ist auf irgendeine Weise Julias Körpermitte verdeckt. Sei es, dass sie einen Kochtopf davor hält oder ein Kinderwagen davorsteht. Außerdem postet sie aktuell überraschend viele Throwback-Beiträge.

Ein weiterer Hinweis könnte auch der aktuelle Content auf Julias Social-Media-Profil sein. Seit einiger Zeit ist sie sehr oft mit ihrem Neffen im Kinderwagen unterwegs und bewirbt das Gefährt sogar in einem extra Instagram-Post. Ist ihr Neffe nur eine Tarnung und eigentlich bereitet sie sich schon voll auf ihr eigenes Kind vor? In der Umfrage am Ende des Artikels könnt ihr darüber abstimmen.

Anzeige

Instagram / julia_prokopy Julia Prokopy, 2020 in Sankt Gallen

Anzeige

Instagram / julia_prokopy Julia Prokopy, TV-Sternchen

Anzeige

Instagram / julia_prokopy Julia Prokopy und Nico Schwanz

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de